МВФ назвав умову для введення накопичувальної пенсії в Україні

Україна для запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії має забезпечити збереження першого рівня солідарної системи. Крім того, другий рівень навряд чи призведе до зростання пенсій, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у документі, офіційні органи розглядають можливість запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи.

"В той час як середні пенсії в Україні низькі, накопичувальний другий рівень навряд чи покращить їхню адекватність, особливо якщо вклади інвестуватимуться в державні облігації" , - йдеться в огляді.

При цьому у МВФ вважають, що Україна має виконати необхідні умови для запровадження накопичувальної пенсії.

"Що найважливіше, накопичувальний другий рівень слід запроваджувати лише за наявності відповідних попередніх умов; він може фінансуватися за рахунок нових ресурсів, але в будь-якому випадку не повинен призвести до скорочення ресурсів, що виділяються на перший рівень (солідарної системи, - ред.)" , - йдеться у документі.

Крім того, в оновленому Меморандумі з МВФ українська влада фактично погоджується з цією позицією фонду.