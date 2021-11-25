МВФ назвав умову для введення накопичувальної пенсії в Україні
Україна для запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії має забезпечити збереження першого рівня солідарної системи. Крім того, другий рівень навряд чи призведе до зростання пенсій, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Як зазначається у документі, офіційні органи розглядають можливість запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи.
"В той час як середні пенсії в Україні низькі, накопичувальний другий рівень навряд чи покращить їхню адекватність, особливо якщо вклади інвестуватимуться в державні облігації" , - йдеться в огляді.
При цьому у МВФ вважають, що Україна має виконати необхідні умови для запровадження накопичувальної пенсії.
"Що найважливіше, накопичувальний другий рівень слід запроваджувати лише за наявності відповідних попередніх умов; він може фінансуватися за рахунок нових ресурсів, але в будь-якому випадку не повинен призвести до скорочення ресурсів, що виділяються на перший рівень (солідарної системи, - ред.)" , - йдеться у документі.
Крім того, в оновленому Меморандумі з МВФ українська влада фактично погоджується з цією позицією фонду.
"Ми продовжимо нашу співпрацю з партнерами щодо програм розвитку для впровадження ретельно відрегульованих обов'язкових накопичувальних пенсійних схем після того, як будуть створені необхідні передумови. Ми також визначимо відповідні джерела фінансування для другого рівня та забезпечимо, щоб ресурси, перерозподілені з першого на другий рівень, були заміщені іншими джерелами надходжень" , - йдеться у Меморандумі.