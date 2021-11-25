У МОЗ пояснили, чому в "жовтій" зоні посилили карантин

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чому в "жовтій" зоні карантину вирішили змінити правила для невакцинованих громадян, повідомляє Слово і діло.

За словами голови МОЗ, посилення правил для невакцинованих було необхідним для того, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему.

Як зазначив Ляшко – у стаціонари здебільшого потрапляють пацієнти, які не пройшли повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Міністр нагадав, що наразі відвідувати громадські установи в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки можна буде лише людям, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу (або мають негативний тест чи сертифікат про одужання).

Ця ж норма поширюється й на співробітників кафе, ресторанів, спортзалів та кінотеатрів.