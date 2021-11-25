У Києві розпочався мітинг проти підвищення тарифів ЖКГ

Під стінами КМДА розпочався мітинг проти "убивчих тарифів". Присутні вимагають від влади перегляду тарифів та відставки мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky News.

Наразі колона протестувальників прямує в бік будівлі Кабінету міністрів України.

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Після цього протестувальники пройдуть колоною до будівлі Верховної Ради та до Офісу президента.

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Організатори повідомляють, що на кожній із локацій заплановано перформанси.

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Найтрешевіший анонсують під Кабміном. Туди планують принести труни та під жалобну музику провести церемонію поховання платіжок.

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