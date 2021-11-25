Валютний ринок четверга: хід торгів

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку подолали рівень 27 гривень. Торгівля протягом першої половини торгової сесії відбувається у діапазоні 26,99-27,03 гривень. Національний банк вийшов із попереджувальною інтервенцією на продаж за ціною 27,04 гривень, але зараз у нього поки що ніхто нічого не купував.

Через те, що у США сьогодні святкують День Подяки, торгівля проводиться за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнього числа). Це влаштовує не всіх, тому активність учасників торгів сьогодні нижча за звичайну.

Коливання ціни готівкового долара сьогодні менше, ніж попередніми днями. Вранці оптові обмінники Києва продавали готівкового «американця» по 27,05-27,07 гривень. До 11-ї години цінник ненадовго опустили до 27,03-27,04 гривень, але до обіду повернули на вихідний рівень. Попит на готівкову валюту зберігається високому рівні.

Євро на FOREX сьогодні намагається вирости після того, як вчора опустився нижче за рівень 1,12 і встановив новий річний мінімум на позначці 1,1184. На момент написання статті він піднявся до 1,1227 долара. Готівковий євро в столиці продають у широкому діапазоні 30,29-30,37 гривень, причому ціни в обмінниках зберігаються стабільними, але сильно відрізняються в залежності від розміщення точки. За інформацією порталу «Курс України», після падіння нижче 1,12 купувати євро стали гірше.

Російський рубль у першій половині дня четверга зміцнився до долара з 75 до 74,50 рублів за долар. Ціна готівкового рубля відучора тримається на рівні 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.

Польський злотий уже третій день продають за 6,45-6,50 гривень. Попит на нього стабільно низький.