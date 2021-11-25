У Північній Кореї заборонили чорні плащі, як шкіряні, так і зі штучних матеріалів. Цей вид верхнього одягу прирівняли до "символу влади" Кім Чен Ина. Тому поліція знімає плащі з людей, які зважилися їх надягати, прямо на вулицях, повідомляє УНІАН.

Влада Північної Кореї вважає, що люди не можуть носити чорні плащі, бо це є "неповажним наслідуванням модному вибору" Кім Чен Ина. Шкіряні тренчі стали популярними у 2019 році після того, як лідер країни почав їх носити.

Спочатку плащі імпортували в Північну Корею з Китаю, їх купували тільки багаті люди, адже вартість тренчів дуже висока. Однак незабаром у самій країні почали виробляти такий верхній одяг зі штучного матеріалу, що істотно відбилося на ціні. В результаті плащі почали носити багато мешканців Північної Кореї.

У відповідь на це влада країни наказала поліції вилучати плащі у людей. Правоохоронці знімають одяг з громадян прямо на вулицях. Крім цього, верхній одяг конфісковують у продавців.

Ситуація ускладнилася після того, як шкіряний чорний плащ надів не тільки Кім Чен Ин. У січні цього року на військовому параді всі високопоставлені чиновники країни з'явилися в аналогічному верхньому одязі. Після цього мода на тренчі зросла ще сильніше.

У чорному шкіряному плащі з'явилася також і сестра Кім Чен Ина, яка може стати наступним правителем Північної Кореї. Через це тренч прирівняли до "символу влади" в країні. Тому поліція влаштувала репресії - тепер гоніння на людей в чорних шкіряних плащах посилилися.

Громадяни Північної Кореї обурені забороною на тренчі. Вони стверджують, що купили плащі за свої гроші, тому ніхто не має права відбирати у них одяг. Однак поліція вважає, що люди не можуть носити тренчі, бо це нібито "кидає виклик авторитету вищої гідності".

Шкіряні плащі в Північній Кореї коштують для простих мешканців дуже дорого. Тренч з натуральної шкіри можна купити за 34 долари (близько 900 гривень), а зі штучної - 16 доларів (трохи більше ніж 400 гривень). І це в той час, коли середня зарплата жителя країни у 2021 році еквівалента вартості одного плаща з натуральної шкіри.