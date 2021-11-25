В "Центрі Разумкова" назвали причини дефіциту вугілля в Україні

Деструктивна державна політика не дозволили генеруючим компаніям знайти кошти для вчасної закупівлі достатньої кількісті вугілля напередодні опалювального сезону, повідомляє Обозреватель.

"Цінові обмеження призвели до штучного зниження цін на РДН. Крім того, їх рівень упродовж 70% часу існування нового ринку був нижчим від рівня собівартості генерації, а подекуди, і значно нижчим від точки беззбитковості енергосистеми загалом. Особливо це проявилося упродовж квітня-липня 2021 р., коли ціни на РДН були нижчими за собівартість виробництва усіх видів генерації" , - йдеться в матеріалі.

За даними Центру Разумкова, в Уряді та у регулятора не могли не усвідомлювати, що таке спотворення ринку не дозволить генеруючим компаніям знайти кошти для вчасного проведення планових ремонтних робіт обладнання та закупівлі достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

"Однак, із незрозумілою наполегливістю продовжували дотримуватися деструктивної економічної політики, підвищивши price caps лише в серпні, але втраченого часу вже не повернути" , - уточнили там.

Крім того, із серпня світова кон'юнктура та транспортна логістика на ринках енергоносіїв різко розпочала погіршуватися.

"Таким чином, безвідповідальна державна політика призвела до величезних втрат підприємств та створила надзвичайну кризову ситуації в енергетиці напередодні опалювального сезону" , - підсумували автори дослідження.

Як відомо, згідно даних "Укренерго", в Україні через відсутність палива станом на 24 листопада не працювали 20 блоків ТЕС та ТЕЦ. Найбільше простоюють державні ТЕС "Центренерго" - 11 блоків та 4 блоки ТЕЦ. Минулого тижня з 23 блоків державної генерації працювало лише 3 - по одному блоку на кожній із державних теплоелектростанціях.