Зарплати вчителів у 2022 році планують підвищити на 8%

Україна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підняти зарплати вчителям та стипендії студентам, повідомляє Сьогодні.

Скільки заробляють вчителі?

У документі зазначено, що витрати на освіту буде доведено до 7,3% ВВП. Таким чином зарплати вчителів зростуть на 8%, а стипендії – на 50%.

Водночас підвищення зарплат вчителів передбачено ще цього року, на це із бюджету виділили 108 мільярдів гривень. А наступного року у МОН обіцяють підвищення ще на 10% до зарплати.

Посада Січень 2021 року Грудень 2021 року Молодий учитель 4859 грн 5265 грн Вчитель І категорії 6061 грн 6567 грн Вчитель вищої категорії 6461 грн 7001 грн

Зарплати зазначені для вчителів, які працюють 18 год/тиждень з урахуванням надбавок за престижність праці (5-30%) та за вислугу років. Вона становить 10% для молодих спеціалістів та 20% – для інших категорій.

Зазначимо, що у вересні середня зарплата освітян склала 12 334 гривні, а ще у квітні вони отримували 10 859 грн.

Яка ситуація на ринку?

За даними Держстату, в середньому українці заробляють 14,2 тисяч гривень. Проте вже 2022 року ця сума може зрости на 20%.

Найбільше збільшення отримають працівники IT-сфери. Також представники сфери продажу та робітники. Це пов'язано з відновленням економіки після пандемії та повернення працівників до європейських країн.

На сайтах з пошуку вакансій найбільше пропозицій:

у сфері роздрібної торгівлі – там 32 тисячі оголошень;

у транспорті та логістиці – 24 тисячі;

у будівництві – 18 тисяч.

Найбільше українці заробляють у Києві – понад 20 тисяч гривень, а найменші зарплати у Чернівецькій області – 10 900 гривень.