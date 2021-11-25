Замах на Шефіра: "ЄС" заявила про обшук у їхнього депутата

Партія "Європейська Солідарність" заявляє про фабрикування справи про замах на Сергія Шефіра проти депутата Івано-Франківської обласної ради, голови Надвірнянського осередку партії Сергія Волошина.

Про це повідомила прес-служба﻿ партії.

"24 листопада зранку в будинку Сергія Волошина відбувся обшук, а документи, якими прикривалася поліція, прямо вказують, що депутата намагаються звинувачувати небагато-немало, а у замаху на Шефіра" , - йдеться в повідомленні.

Як розповів сам Волошин ЗМІ, причиною обшуку стало те, що в машину Шефіра стріляли зі зброї калібру 7.62, а у Волошина є зареєстрована мисливська рушниця такого калібру. Проте, за словами депутата "ЄС", у той час він не перебував на Київщині.

У "Європейській солідарності" такі дії називають провокацією та тиском на опозицію.