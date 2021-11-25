Топ-клуб Іспанії виявляє інтерес до зірки "Шахтаря"

Футболіст донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної України Михайло Мудрик може змінити клубну прописку, повідомляє УНІАН.

Як пише видання Fichajes, інтерес до молодого таланту "гірників" проявляє іспанська "Севілья".

За інформацією джерела, іменитий іспанський клуб планує провести посилення атакуючої лінії і в потенційному трансфері українця зацікавлений спортивний директор "червоно-білих" Рамон Мончі.

Відзначимо, що "Севілья" займає 3-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, в активі клубу 28 залікових пунктів. "Червоно-білі" є рекордсменами Ліги Європи, вони вигравали цей турнір 6 разів (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20).

Нагадаємо, раніше за "Севілью" виступали два українські футболісти - Євген Коноплянка і Мар'ян Швед. Жодному з них не вдалося закріпитися у складі іспанського клубу і стати повноцінним гравцем основного складу.

Михайло Мудрик: кар'єра