YouTube оновив умови користування: кого блокуватимуть

З 5 січня наступного року відеохостинг YouTube, який належить компанії Google, оновлює умови користування, повідомляє UBR.

Про це свідчить інформація, оприлюднена сервісом.

Що стосується блокування та припинення дії облікового запису, YouTube залишає за собою право заблокувати або призупинити дію облікового запису Google, доступу до всього сервісу або окремого розділу.

Зазначені заходи застосовуються у таких випадках:

якщо користувач суттєво чи неодноразово порушував угоду;

зафіксовані дії, які можуть спричинити притягнення будь-якого користувача, іншої третьої особи YouTube або партнерів до відповідальності або нашкодити їм;

за порушення законодавства чи за рішенням суду.

Перед блокуванням користувач отримає повідомлення з поясненням причин блокування або зупинення дії облікового запису.

Нагадаємо, 29 вересня YouTube оновив свою політику щодо дезінформації у медичній сфері. Тепер користувачам забороняється викладати відео, що спростовує ефективність вакцин (від усіх захворювань), затверджені ВООЗ та іншими органами охорони здоров'я.