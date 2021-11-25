Лукашенко вимагає від ЄС оплатити повернення мігрантів до Іраку

Олександр Лукашенко стверджує, що Європейській Союз повинен оплатити повернення мігрантів до Іраку. За його словами, черговий літак не вилетів за ними, оскільки за цей рейс не внесли коштів, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, білоруська сторона збирає мігрантів в аеропорту Мінська, але сьогодні літак за ними не прилетів, оскільки питання пов'язане з оплатою витрат.

"Так нехай європейці заплатять. Теж мерзотники: виділили гроші, і мільйони, і тисячі. Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Червоний Хрест там і інші … Що там цей рейс коштує?! І нікому оплатити. Нехай Євросоюз оплатить" , — додав Лукашенко.

Нагадаємо, у Польщі за останню добу зафіксували 375 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Під час однієї з яких група з понад 200 мігрантів намагалася штурмувати рубіж.