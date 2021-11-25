Польща запропонувала НАТО розширити присутність на сході

Варшава пропонує НАТО підвищити боєздатність своїх сил у східній Європі, заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам слід би посилити стратегічне спостереження, повітряне патрулювання, збір розвідданих. Слід також підвищити боєздатність сил, розташованих уздовж нашого східного флангу" , - сказав Дуда в четвер на прес-конференції за підсумками переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Він пояснив, що вважає за потрібне вжити таких заходів, оскільки бачить посилення російських сил поблизу західних кордонів РФ, зокрема біля України.

"Це посилення триває. Тут не може бути жодних сумнівів" , - заявив Дуда.

НАТО слід подумати про те, щоб погодитися з пропозиціями щодо розміщення додаткових військових уздовж "східного флангу" альянсу, заявив також Дуда.

"НАТО слід було б розглянути цей варіант" , - сказав він.

Дуда пояснив, що Великобританія пропонувала перекинути додаткові сили у Польщу, як і загалом на "східний фланг". Крім того, за його словами, такі самі заходи розглядають Чехія та Словаччина".

Президент Польщі пояснив, що такі заходи стали б реакцією перекидання додаткових сил РФ ближче до "східного флангу" країн НАТО.