Автопарк "Київстар" поповнять новенькі Peugeot

Французька компанія Peugeot активно розвиватиме співпрацю з корпоративними клієнтами. Черговим досягненням стало виконання нового контракту на постачання 94 автомобілів для компанії "Київстар", давнього партнера Peugeot, повідомляє Обозреватель.

Один із найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні отримають у своє розпорядження 24 седани Peugeot 301 у різних версіях, 40 компактних фургонів Partner і 30 фургонів Boxer. Кожна модель була індивідуально укомплектована відповідно до вимог клієнта.

Седани Peugeot 301 оснащені бензиновими та дизельними двигунами. Джерело: Peugeor

Седани Peugeot 301 будуть використовуватися як щоденний транспорт для роз'їздів містами України. Вони оснащені 115-сильними бензиновими моторами та 6-ступіневою автоматичною коробкою передач, а також економічними 92-сильними турбодизелем, які працюють у парі з 5-ступіневою МКП.

Peugeot 301 будуть використовуватися як щоденний транспорт для роз'їздів містами України. Джерело: Peugeor

Фургони Partner та Boxer додатково укомплектовані спеціальним обладнанням для виконання сервісних та ремонтних робіт. Вантажне відділення обшите захисними панелями зі зносостійкої фанери, що дозволить уберегти кузов від пошкоджень під час перевезення обладнання та інструментів. Модернізацію фургонів виконувала компанія Maison.

Фургоны Partner и Boxer дополнительно укомплектованы специальным оборудованием для выполнения сервисных и ремонтных работ. Джерело: Peugeor

Цього року компанія Peugeot також виконала замовлення на постачання 116 легких вантажівок Peugeot Boxer для "Укртелекому".

Економічні силові агрегати та програма фіксованої вартості ТО забезпечать низькі експлуатаційні витрати. А розвинена мережа авторизованих дилерів та сервісних станцій дозволить обслуговувати та ремонтувати автомобілі Peugeot практично у будь-якому куточку України.