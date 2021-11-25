Дефіцит держбюджету в жовтні становив 14,6 млрд грн

Дефіцит державного бюджету в жовтні 2021 року становив 14,635 млрд грн, тоді як держбюджет у січні-жовтні зведено з дефіцитом 54,43 млрд грн, про це свідчать дані Державної казначейської служби України (ДКСУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, загальний фонд у жовтні зведено з дефіцитом майже 14,26 млрд грн, тоді як дефіцит загального фонду за десять місяців становив 54,86 млрд грн.

Як зазначило Держказначейство, запозичення минулого місяця становили майже 43 млрд грн, зокрема зовнішні - майже 20,8 млрд грн. Загалом за десять місяців запозичення становили майже 413,7 млрд грн, зокрема зовнішні – майже 129 млрд грн.

Погашення у жовтні становили 34 млрд грн, зокрема за зовнішніми зобов'язаннями – 5,4 млрд грн. Загалом за десять місяців погашення перевищили 391,7 млрд грн, зокрема за зовнішніми зобов'язаннями – 93,7 млрд грн, свідчать дані ДКСУ.

Приватизація в січні-жовтні принесла 2,086 млрд грн за річного плану 12 млрд грн, зазначено в матеріалах казначейства.

Доходи держбюджету в січні-жовтні становили 1,019 трлн грн, зокрема за загальним фондом - 862 млрд грн. Видатки держбюджету за десять місяців становили 1,07 трлн грн, зокрема за загальним фондом - 921,8 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи держбюджету у 2021 році визначено в розмірі 1,146 трлн грн, зокрема 1,021 трлн грн за загальним фондом, видатки - 1,458 трлн грн та 1,245 трлн грн відповідно.