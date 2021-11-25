Податкова отримала нового тимчасового керівника

Обов’язки очільника Державної податкової служби 25 листопада поклали на Михайла Тітарчука﻿. Про це йдеться у розпорядження уряду №1503-3 від 25 листопада, повідомляє Ділова столиця.

Тітарчук є заступником голови ДПС з січня 2020 року, у квітні 2020 року виконував обов’язки голови податкової.

Працював в уряді Гройсмана заступником міністра Кабміну Олександра Саєнка у 2016 році, після чого перейшов до Мінекономрозвитку на посаду заступника міністра. Там Тітарчук пропрацював три роки до вересня 2019 року.

Відтоді встиг тиждень попрацювати у Державній фіскальній службі і перейти до Податкової, де працює досі.

У 2015-16 роках працював головою райдержадміністрації Білгорода-Дністровського району.

До цього працював у міжнародних компаніях у сферах логістики та авіації. У 2004-2007 роках працював на держпідприємстві підпорядкування Міноборони.

Нагадаємо, 6 листопада Кабмін скасував рішення щодо перемоги Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.