Consumer Reports назвав найнадійніші автомобілі

Consumer Reports опублікував своє щорічне дослідження надійності автомобілів та брендів. І хоча майже два десятки нових машин було додано до його списку рекомендованих, дюжина втратила свої позиції, повідомляє Обозреватель.

Щорічно американська організація Consumer Reports збирає дані про надійність через онлайн-анкети. Власників транспортних засобів запитують про будь-які проблеми, з якими їх автомобілі зіткнулися за попередні 12 місяців, за 17 позиціями, включаючи такі, як двигун, трансмісія, електрична система та кузов.

Перше місце у дослідженні цього року посіла компанія Lexus, яка набрала 76 балів. Серед найкращих американських автомобілів були названі Buick Envision, Chevrolet Traiblazer, Chevrolet Silverado 2500HD, GMC Sierra 2500HD, Chrysler 300, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E та Ford Ranger.

У категорії кузовів седани, хетчбеки, універсали, купе та кабріолети виявилися більш надійними із середнім балом 57, ніж позашляховики (50), пікапи або мінівени, що набрали по 43 бaли.

Рейтинг надійності Consumer Reports за 2021 рік

Цього року окремі моделі підвищили свою надійність до середнього чи високого рівня. Це Acura MDX, RDX та TLX, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, TrailBlazer та Traverse, Ford Bronco Sport, Mustang Mach-E та Ranger, Genesis G70, Honda Odyssey та Passport, Infiniti QX50, Kia Niro EV, Nissan Rogue Sport, Ram 1500, Volkswagen Atlas, Atlas Cross Sport та Jetta, а також Volvo XC60.

З іншого боку, рейтинг надійності Consumer Reports цього року залишили Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe та Jeep Gladiator.