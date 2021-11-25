В Нідерландах готують нові "жорсткі заходи" для боротьби з COVID
Нідерланди готуються до введення "жорстких" заходів для утримування поширення коронавірусу в країні. Нові правила, ймовірно, оголосять вже цієї п’ятниці, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Міністри охорони здоров’я Уго де Йонге підтвердив запровадження"жорстких заходів". Він додав, що вжитих заходів на початку листопада було недостатньо.
Серед запроваджених обмежень були:
- обов’язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях;
- обмеження роботи барів та ресторанів до 20:00.
В країні лікарні скорочують обсяг своїх послуг, аби звільнити місця для хворих на коронавірус пацієнтів.
Сьогодні в Нідерландах повний курс вакцинації пройшли близько 85% дорослого населення, водночас за останній тиждень щодня реєстрували більше 20 тисяч нових випадків зараження.