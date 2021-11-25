У Венедиктової пояснили, чому провели обшук у депутата "ЄС"

Слідчі проводять обшуки у всіх, хто відстрілював з мисливської зброї набої, аналогічні до використаних під час замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія, вже проведено близько 100 обшуків, повідомляє Українська правда.

"У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх встановлених осіб, які здійснювали відстріл мисливської зброї патронами, аналогічними до використаних під час вчинення цього злочину.

Також обшуки пройшли в магазинах із продажу зброї та боєприпасів та в осіб, які займаються їх збутом", - йдеться у коментарі прес-служби Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора уточнили, що наразі у кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено.