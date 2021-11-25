У БіБайдена намагаються відмовити Путіна від вторгнення в Україну – New York Times

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається відмовити лідера країни агресора Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну. Також розглядається запровадження санкцій проти близьких до нього людей, повідомляє Обозреватель.

Про це пише New York Times. Видання не відкидає, що президенти двох країн можуть провести нову зустріч.

За словами експертки Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор, яка спеціалізується на Росії, представники адміністрації Байдена у Європі намагаються узгодити можливі економічні заходи проти Москви.

Вона вважає, що йдеться про санкції проти російських банків і виробників енергії, а також проти оточення Путіна.

Серед заходів – заборона використання карток Visa та Mastercard та обмеження відвідування країн ЄС для фігурантів обмежувальних заходів.