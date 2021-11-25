Укрзалізниця змінить графік поїздів із 12 грудня
З 12 грудня 2021 року починає діяти новий графік руху поїздів, яким курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів, повідомляє Вести.
"У новому графіку руху поїздів, який починає діяти 12 грудня 2021 року, курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів. Є ще хороші новини для пасажирів: до кінця року перший із двох швидкісних електропоїздів Skoda "City Elephant" вирушить у перший рейс. Планується, що він курсуватиме за маршрутом Київ – Тернопіль", – йдеться у повідомленні прес-служба "Укрзалізниці".
Прес-служба УЗ опублікувала оновлений графік руху швидкісних поїздів такими маршрутами:
- №722/721; 724/723; 726/725 - Київ - Харків - Київ,
- №732/731 - Київ - Запоріжжя - Київ,
- №734/733 - Київ - Покровськ - Київ,
- №712/711 - Київ - Костянтинівка - Київ,
- №740/739 - Київ - Кривий Ріг - Київ,
- №763/764 - Київ - Одеса - Київ,
- №747/748 - Київ - Тернопіль - Львів - Тернопіль - Київ,
- №743/744 - Дарниця (Київ) - Львів - Дарниця (Київ),
- №715/716 та 705/706 – Київ – Львів – Перемишль – Львів – Київ.