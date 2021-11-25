ВООЗ скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID

ВООЗ скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 26 листопада, на ній буде обговорюватися так званий варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Директор Центру епідемічного реагування та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейра заявив, що він "стурбований" і що він обговорював новий варіант з чиновниками ВООЗ на початку цього тижня, які вирішили скликати надзвичайну нараду.

За його оцінкою, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом.

"Будь-який новий варіант, здатний ухилятися від вакцин або поширюватися швидше, ніж" Дельта", може стати серйозною проблемою на шляху виходу світу з пандемії", - заявив він.

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