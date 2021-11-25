Рибалки Франції заблокують порти і тунель під Ла-Маншем

Французькі рибалки збираються блокувати північні порти і тунель під Ла-Маншем на знак протесту. Акція буде проводитися у зв'язку з тим, що Великобританія не надає ліцензії на рибальство деяким французьким суднам після Brexit, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Президент Національного комітету Франції з рибальства та аквакультури Жерар Роміті оголосив, що рибалки використовуватимуть фургони для блокування трьох французьких портів і вантажівок, що прямують через тунель у п'ятницю.

"Наша завтрашня мобілізація - це демонстрація наших можливостей мобілізуватися перед обличчям провокаційного, зарозумілого і зневажливого ставлення британського уряду" , - заявив він.

Завтра рибалки на кілька годин заблокують порти Кале, Сен-Мало і Уйстрем, а також автостраду, що веде до Тунелю, призначеного для перевезення товарів.

Міністерство рибальства Франції заявило, що Французькі судна отримали "понад 960 ліцензій" на ловлю риби у водах Великобританії і навколо Нормандських островів, але більше ніж 150 ще не видані.