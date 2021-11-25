Зеленський обговорив із Меркель ситуацію на українському кордоні

Президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час яких було обговорено питання концентрації військ РФ на російсько-українському кордоні, повідомляє Ділова столиця.

Співрозмовники погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародного співтовариства у зв'язку із концентрацією російських військ на кордоні, а також зберігати санкційну політику.



Зеленський розповів Меркель про ситуацію із безпекою на Донбасі. Також наголошувалося на необхідності продовження роботи в "нормандському форматі".

Президент України подякував канцлеру за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, а також за активну позицію у "нормандських" переговорах.

Крім того, лідери обговорили міграційну кризу на кордонах країн ЄС з Білоруссю та наголосили на важливості координації дій для запобігання використанню міграційної кризи з метою дестабілізації ситуації в ЄС та Україні.