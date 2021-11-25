Президента Чехії повернули до лікарні

Президент Чехії Мілош Земан був госпіталізований через коронавірус за кілька годин після того, як був виписаний з лікарні, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів прессекретар президента Чехії Іржи Овчачек.

Після виписки Земана було доставлено до резиденції в замку Лани. Однак того ж дня главі держави довелося повернутися до шпиталю, оскільки його тест на коронавірус виявився позитивним.

За словами Овчачека, у Земана немає жодних симптомів коронавірусу. Чеський лідер тиждень тому одержав бустерну дозу від вакцини. Інші подробиці спікер президента відмовився навести, пообіцявши найближчим часом опублікувати пресреліз про стан глави держави.