Президента Чехії повернули до лікарні

Президента Чехії повернули до лікарні

Президент Чехії Мілош Земан був госпіталізований через коронавірус за кілька годин після того, як був виписаний з лікарні, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів прессекретар президента Чехії Іржи Овчачек.

Після виписки Земана було доставлено до резиденції в замку Лани. Однак того ж дня главі держави довелося повернутися до шпиталю, оскільки його тест на коронавірус виявився позитивним.

За словами Овчачека, у Земана немає жодних симптомів коронавірусу. Чеський лідер тиждень тому одержав бустерну дозу від вакцини. Інші подробиці спікер президента відмовився навести, пообіцявши найближчим часом опублікувати пресреліз про стан глави держави.

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