Вибух на шахті в Росії: кількість загиблих перевищила 50 осіб

Внаслідок катастрофи, яка сталася в шахті "Листвяжна" в Кемеровській області - загинули 52 людини. Серед них 6 рятівників, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За попередніми даними, в шахті вибухнув метан.

Слідчий комітет повідомив про затримання директора шахти, його першого заступника й начальника ділянки. Їх підозрюють у порушені вимоги промислової безпеки небезпечних виробних об’єктів.

Наразі проводяться слідчі дії. Найближчим часом їм пред’являть звинувачення та оберуть запобіжний захід у вигляді взяття під варту.