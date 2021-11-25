Білий дім відмовляє Путіна від нападу на Україну - NYT

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена намагається відрадити президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну. Зокрема, Білий дім розробляє санкції проти Росії за такі дії.﻿, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними видання New York Times, адміністрація Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоб стримати і переконати Путіна від вторгнення в Україну.

"У кінцевому підсумку це може включати другу особисту зустріч між Байденом і Путіним. Минулого тижня офіційний представник Кремля заявив, що Вашингтон і Москва обговорюють можливість проведення ще одного саміту. Адміністрація Байдена вважає, що продовження діалогу з Путіним важливе для того, щоб зупинити його від дій проти України" , - йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що американські чиновники спільно з країнами-партнерами розробляють кроки за російські провокації, включаючи нові економічні санкції.

"У нас є представники адміністрації в Європі, які намагаються узгодити, якими будуть ці економічні заходи" ,- сказала Андреа Кендалл-Тейлор, експерт з Росії з Центру нової американської безпеки, яка консультувала перехідну команду Байдена.

За її словами, такі заходи можуть включати санкції щодо російських банків і виробників енергії, а також суверенного боргу країни.