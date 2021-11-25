Білий дім відмовляє Путіна від нападу на Україну - NYT
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена намагається відрадити президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну. Зокрема, Білий дім розробляє санкції проти Росії за такі дії., пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
За даними видання New York Times, адміністрація Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоб стримати і переконати Путіна від вторгнення в Україну.
"У кінцевому підсумку це може включати другу особисту зустріч між Байденом і Путіним. Минулого тижня офіційний представник Кремля заявив, що Вашингтон і Москва обговорюють можливість проведення ще одного саміту. Адміністрація Байдена вважає, що продовження діалогу з Путіним важливе для того, щоб зупинити його від дій проти України", - йдеться в матеріалі.
При цьому наголошується, що американські чиновники спільно з країнами-партнерами розробляють кроки за російські провокації, включаючи нові економічні санкції.
"У нас є представники адміністрації в Європі, які намагаються узгодити, якими будуть ці економічні заходи",- сказала Андреа Кендалл-Тейлор, експерт з Росії з Центру нової американської безпеки, яка консультувала перехідну команду Байдена.
За її словами, такі заходи можуть включати санкції щодо російських банків і виробників енергії, а також суверенного боргу країни.
"Американські і британські чиновники обговорювали введення більш жорстких санкцій проти людей, близьких до Путіна, включаючи деякі заходи, які розглядалися, але були відкладені після того, як агенти Москви використовували нервово-паралітичну речовину при спробі вбити колишнього співробітника російської розвідки у Великобританії у 2018 році", - йдеться в матеріалі видання.