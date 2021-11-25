Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти "Групи Вагнера"

Європарламент ухвалив у четвер резолюцію, яка закликає ЄС запровадити санкції проти російської приватної військової структури, відомої як "Група Вагнера", включно з забороною на поїздки та заморожування активів її оперативників, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Депутати Європарламенту " найрішучішим чином засуджують жахливі злочини, вчинені російською воєнізованою організацією "Група Вагнера" і пов'язаними з нею приватними військовими структурами в різних зонах конфліктів ", йдеться в резолюції, ухваленій 585 голосами проти 40 при 43 тих, хто утримався.

Депутати представницької асамблеї ЄС заявляють, що російська держава несе відповідальність за фінансування та навчання цих воєнізованих груп, управління та оперативне командування ними. Вони зазначають, що діяльність групи Вагнера втілює " поширення російського впливу в конфліктних зонах ".

Члени ЄП наполягають на тому, що "Групу Вагнера" та інших воєнізованих підрядників, керованих Росією, слід розглядати як "довірених організацій російської держави", що діють на її користь.

У резолюції наголошується, що група Вагнера присутня у багатьох конфліктах у всьому світі, особливо в Україні, Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Венесуелі.

Європейські парламентарі вітають заяву глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля про неминуче ухвалення адресних санкцій ЄС проти " відповідних фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Групою Вагнера", а також фізичних та юридичних осіб, які працюють із ними ".

Вони закликають запровадити санкції, що містять заборони на поїздки та заморожування активів оперативників "Групи Вагнера".

Крім того, резолюція закликає всі країни, які користуються послугами цього воєнізованого формування та його філій, особливо Центральноафриканську Республіку (ЦАР), розірвати будь-які зв'язки з групою та її співробітниками.

Європарламент закликає Європейську комісію забезпечити, щоб кошти ЄС за жодних обставин не могли бути використані країнами-отримувачами європейської допомоги для фінансування приватних військових компаній "з такою злочинною репутацією щодо прав людини".

Зовнішньополітичні резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер, але найчастіше втілюються у рішеннях ЄС та його країн-членів.