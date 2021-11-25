Данілов відкинув загрозу нападу Росії у січні

Рада національної безпеки та оборони не бачить загрози повномасштабного вторгнення Росії у січні-лютому 2022 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "1+1", коментуючи прогнози глави Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Ми аналізуємо все. Для нас немає ніякої новини. Ми не бачимо тих загроз про які каже Буданов на 15 січня. Немає сумніву, що Путін не знімає з порядку денного питання знищення нашої країни. Нічого не помінялося" , — сказав він.

Данілов додав також, що світова спільнота усвідомила агресивні мотиви президента Росії Володимира Путіна щодо України.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військових біля кордонів і готується атакувати Україну до кінця січня-початку лютого 2022 року.