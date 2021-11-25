Посол у Німеччині розповів, якої допомоги очікує Україна

Посол у Німеччині Андрій Мельник розповів про допомогу, на яку розраховує Україна від німецького коаліційного уряду у протистоянні з Росією. За словами дипломата, це можуть бути "світлофорні санкції" проти Москви або постачання озброєнь, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Коаліційна угода не передбачає постачання зброї, але це не означає, що в Києві не можуть очікувати зміни акцентів. Але я не думаю, що нам слід очікувати прориву, адже це консенсус політичний, що сформувався в останні десятиліття" , - сказав дипломат в ефірі ток-шоу "Право на владу"..

При цьому Мельник підкреслив, що Німеччина має й інші можливості надати допомогу Україні в протистоянні з Росією. Зокрема, за його словами, так званий "світлофорний" уряд може оголосити Москві жорстке попередження у вигляді нового пакету санкцій.

"У разі його (пакету санкцій – ред.) анонсу прямо зараз це створило б, на нашу думку, ефект холодного душу на Кремль" , – додав дипломат.

За його словами, такі санкції мають передбачати міжнародну ізоляцію режиму президента РФ Володимира Путіна, запровадження комплексного ембарго на російський імпорт енергоносіїв – газ, нафту, вугілля. Крім того, обмеження повинні включати накладення заборони на будь-які європейські інвестиції, заморожування всієї російської власності за кордоном, активів, банківських рахунків.