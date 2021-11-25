Никифоров назвав ЗМІ, представників яких запросили на телемарафон до Зеленського

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров опублікував перелік українських та міжнародних ЗМІ, які братимуть участь у пресмарафоні президента з нагоди екватора його каденції. Він відбудеться 26 листопада, повідомляє Обозреватель.

Перелік було оприлюднено на Facebook-сторінці Никифорова ввечері 25 листопада. До нього увійшли 32 видання. Представник кожного з них матиме можливість поставити главі держави одне питання.

За словами Никифорова, кількість учасників обмежили, аби "зосередитися на якості розмови".

Серед них:

Liga.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс Україна

OBOZREVATEL

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радіо Cвобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

На переконання прессекретаря Зеленського, склад учасників вийшов "збалансованим і непростим для президента".