Никифоров назвав ЗМІ, представників яких запросили на телемарафон до Зеленського

Никифоров назвав ЗМІ, представників яких запросили на телемарафон до Зеленського

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров опублікував перелік українських та міжнародних ЗМІ, які братимуть участь у пресмарафоні президента з нагоди екватора його каденції. Він відбудеться 26 листопада, повідомляє Обозреватель.

Перелік було оприлюднено на Facebook-сторінці Никифорова ввечері 25 листопада. До нього увійшли 32 видання. Представник кожного з них матиме можливість поставити главі держави одне питання.

За словами Никифорова, кількість учасників обмежили, аби "зосередитися на якості розмови".

Серед них:

  • Liga.net
  • РБК Україна
  • 24 канал
  • Свобода слова Савіка Шустера
  • Українські новини
  • Інтерфакс Україна
  • OBOZREVATEL
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНІАН
  • Укрінформ
  • ТРК Україна
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радіо Cвобода
  • КП в Україні
  • Українська правда
  • Бабель
  • СТБ
  • Фокус
  • Кореспондент
  • НВ
  • Інтер
  • Forbes Україна
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Перший
  • BBC

На переконання прессекретаря Зеленського, склад учасників вийшов "збалансованим і непростим для президента".

"Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", – сказано у повідомленні.

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