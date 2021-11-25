Никифоров назвав ЗМІ, представників яких запросили на телемарафон до Зеленського
Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров опублікував перелік українських та міжнародних ЗМІ, які братимуть участь у пресмарафоні президента з нагоди екватора його каденції. Він відбудеться 26 листопада, повідомляє Обозреватель.
Перелік було оприлюднено на Facebook-сторінці Никифорова ввечері 25 листопада. До нього увійшли 32 видання. Представник кожного з них матиме можливість поставити главі держави одне питання.
За словами Никифорова, кількість учасників обмежили, аби "зосередитися на якості розмови".
Серед них:
- Liga.net
- РБК Україна
- 24 канал
- Свобода слова Савіка Шустера
- Українські новини
- Інтерфакс Україна
- OBOZREVATEL
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укрінформ
- ТРК Україна
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радіо Cвобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Кореспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Україна
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
На переконання прессекретаря Зеленського, склад учасників вийшов "збалансованим і непростим для президента".
"Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", – сказано у повідомленні.