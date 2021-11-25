Данилов назвав варіанти енергетичної блокади України Кремлем
Росія намагатиметься здійснити енергетичну блокаду України, для чого готові кілька сценаріїв. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в етері одного з телеканалів, повідомляє Ділова столиця.
Данілов запевнив, що питання загрози енергетичній блокаді України перебуває на контролі РНБО. Якщо Росія зважиться на зниження тиску в газотранспортній системі, внаслідок чого не Україна не зможе відправити газ до східних областей, що дасть підставу для так званої "гуманітарної місії" РФ, або заблокує кораблі з нашим вугіллям у Чорному морі — РНБО тримає питання загрози енергетичної блокади під контролем.
"В апараті РНБО це питання є на контролі. Сьогодні відбулося засідання там, де ті радники, які в 2008-2009 роках тримали ситуацію, коли Путін "хотів поставити Україну на коліна" за два дні. І тоді наші фахівці зробили так, що газ із західного кордону пішов на схід і ми зараз з ними (фахівцями — ред.) контактуємо. Я зараз не хочу розповідати, але повірте, ситуація є чітко контрольована", — сказав він.
Інша річ, якщо Путін блокуватиме судна з вугіллям у Чорному морі, вважає Данілов. За його словами, подібні дії РФ можна вважати актом енергетичного тероризму.
"Все може бути. Тоді треба розуміти, що ми будемо ухвалювати ті рішення, які будуть не зовсім приємними. Головне людям казати правду", — резюмував секретар РНБО.