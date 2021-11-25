Данилов назвав варіанти енергетичної блокади України Кремлем

Росія намагатиметься здійснити енергетичну блокаду України, для чого готові кілька сценаріїв﻿. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в етері одного з телеканалів, повідомляє Ділова столиця.

Данілов запевнив, що питання загрози енергетичній блокаді України перебуває на контролі РНБО. Якщо Росія зважиться на зниження тиску в газотранспортній системі, внаслідок чого не Україна не зможе відправити газ до східних областей, що дасть підставу для так званої "гуманітарної місії" РФ, або заблокує кораблі з нашим вугіллям у Чорному морі — РНБО тримає питання загрози енергетичної блокади під контролем.

"В апараті РНБО це питання є на контролі. Сьогодні відбулося засідання там, де ті радники, які в 2008-2009 роках тримали ситуацію, коли Путін "хотів поставити Україну на коліна" за два дні. І тоді наші фахівці зробили так, що газ із західного кордону пішов на схід і ми зараз з ними (фахівцями — ред.) контактуємо. Я зараз не хочу розповідати, але повірте, ситуація є чітко контрольована" , — сказав він.

Інша річ, якщо Путін блокуватиме судна з вугіллям у Чорному морі, вважає Данілов. За його словами, подібні дії РФ можна вважати актом енергетичного тероризму.