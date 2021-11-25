У Китаї почали роздавати талони на вугілля

Місцева влада деяких китайських провінцій почала роздавати талони на вугілля, щоб громадяни могли опалювати свої будинки, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з матеріалами Bloomberg, у Шочжоу (міський округ у провінції Шаньсі) влада роздала купони 47 тисячам сімей. Кожен купон розрахований на дві тонни субсидованого вугілля, щоб його вистачило на зиму та ранню весну.

Нестача палива призвела до зростання цін та повсюдного обмеження подачі електроенергії. Це викликало рекордний видобуток (понад 12 мільйонів тонн на день), який наразі повернув ринок у рівновагу. Проте мешканці округу про всяк випадок почали запасатися сушеними кукурудзяними качанами, які можна пустити на дрова.

Видача купонів викликала бурхливу дискусію, китайцям це нагадало епоху Мао, коли сім'ї були змушені купувати предмети першої необхідності за квотами, встановленими урядом.

Метеорологи попереджають, що найближчими місяцями буде холодна погода та тривала посуха. Ф'ючерси на китайське енергетичне вугілля на товарній біржі Чженчжоу цього тижня зросли на 11%.

Нестача вугілля стала однією з причин енергетичної кризи у Китаї. Наприкінці вересня в країні почалися відключення електрики у житлових будинках та на виробництві через брак електроенергії.