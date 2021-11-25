Альтернатив "Нормандському" формату Захід не має - Кулеба

Партнери України зараз не мають конкретних напрацьованих альтернатив Нормандському формату, тому основний фокус робиться на його пожвавленні, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз основний фокус робиться на пожвавленні Нормандського формату. Нам, в принципі, все одно, який буде формат - аби він був дієвий. Але ми розуміємо, що це має бути формат, у якому ми матимемо Росію за столом переговорів. Якихось конкретних напрацьованих альтернатив у наших партнерів немає зараз, тому я не очікую, що на цій можливій, найімовірніше, онлайн-зустрічі президентів Байдена та Путіна, якщо вона відбудеться, обговорюватиметься конкретно якийсь альтернативний формат переговорів" , - сказав Кулеба в етері програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

Він також запевнив, що МЗС України працює над тим, щоб Україна була сильною за будь-якого сценарію дій РФ.