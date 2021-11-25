Ситуація в центрі для нелегалів стабілізована - поліція Польщі

Польські правоохоронні органи змогли стабілізувати ситуацію в центрі, що охороняється, для затриманих за нелегальне перебування в республіці іноземців, де мігранти влаштували бунт, повідомляє ТАСС.

"Після спроби форсувати огорожу центру, що охороняється у Венджині, в якому перебувають понад 600 мігрантів, ситуація стабілізована. Нікому з цих людей не вдалося втекти" , - інформувала в Twitter місцева поліція.

"У діях щодо підтримки прикордонної охорони вже беруть участь понад 500 поліцейських" , - зазначено у повідомленні.

Раніше в четвер прикордонна охорона Польщі інформувала про бунт, що спалахнув, у закритому центрі для іноземців біля Венджин у Любуському воєводстві на заході Польщі. Близько 100 агресивно налаштованих мігрантів вийшли з будівлі та почали вимагати звільнення, скандуючи "Freedom!" ("Свобода!") та інші гасла про те, що вони хочуть потрапити до Німеччини.

Центр у Венджині було створено у вересні, коли побільшало нелегальних мігрантів, які прибувають до Польщі через польсько-білоруський кордон. Там зараз перебувають близько 600 іноземців-чоловіків. Більшість із них - громадяни Іраку та Афганістану.