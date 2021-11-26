Джонсон представив Макрону план боротьби з перевезенням нелегалів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон надіслав листа президентові Франції Емманюелю Макрону, в якому представив﻿ план із п'яти пунктів щодо вирішення проблеми нелегальних мігрантів, які переправляються до Сполученого Королівства через Ла-Манш, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні ввечері я розписав президенту Макрону пропозиції щодо запобігання перетинам протоки Ла-Манш і щоб уникнути повторення вчорашньої жахливої ​​трагедії, яка забрала життя не менше 27 людей" , - наголосив глава британського уряду у себе в Twitter.

Представлений ним план передбачає створення "спільних патрулів", діяльність яких буде спрямована на скорочення до мінімуму числа човнів та інших плавзасобів, що вирушають до Великобританії з мігрантами на борту з Франції.

Крім того, Джонсон запропонував застосовувати "передовіші технології" для відстеження мігрантів, включаючи сенсори та радіолокатори, посилити співпрацю між національними патрульними службами, що діють у своїх територіальних водах, і організувати спостереження з повітря. Також він виступив за поглиблення кооперації в рамках спільного розвідувального органу, щоб прискорити процес обміну розвідувальними даними з метою здійснення більшої кількості затримань осіб, причетних до незаконної міграції як у Великій Британії, так і у Франції.

Крім цього, британський прем'єр-міністр виступив з ініціативою розпочати "негайну роботу з двосторонньої угоди з Францією щодо повернення нелегалів, які переправляються через Ла-Манш".