Розвідникам, які ловили "вагнерівців", анулювали паспорти

Закордонні паспорти усіх п’ятьох колишніх працівників управління розвідки були визнані недійсними. Пізніше з’ясувалося, що це було зроблено на підставі підробленого листа, але хто його підробив - невідомо. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Недійсними було визнано закордонні паспорти розвідників Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери, Василя Бурби та ще одного розвідника, який попросив не називати його ім’я. А також паспорт, на ім'я Василя Месхі - це документ-прикриття, який мав начальник військової розвідки Василь Бурба.

Рішення про визнання їх недійсними прийняла Державна прикордонна служба. Підставою став лист на бланку Міграційної служби.

"Направляємо інформацію щодо осіб, та наявних у них недійсних документів державного зразка, з метою їх вилучення в місцях перетину кордону для їх подальшого направлення та знищення за місцем видачі" , – йдеться у листі.

У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню. Та коли журналісти спробували з’ясувати, хто ухвалив таке рішення, виявилося, що цей лист – підробка.

У Міграційній службі на запит програми відповіли, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби. Фельд’єгерська служба, яка має доставляти таку документацію, каже, що ніколи такого листа не доставляла.

Пізніше Державна прикордонна служба повідомила, що за результатами перевірки записи про недійсність паспортів розвідників видалили з міжвідомчої системи "Аркан".

Один з ексрозвідників, у якого вилучили паспорт, Юрій Семенюк вважає, що ці дії можуть бути продовженням адміністративного тиску з боку влади.