ДБР допитає Єрмака по справі "вагнерівців"

Державне бюро розслідувань планує днями допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації з затримання "вагнерівців" та її зриву. ﻿Про це заявив виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" в ніч на 26 листопада, повідомляє Українська правда.

"На сьогодні жодного факту та доказу (що Єрмак винен у зриві спецоперації – ред.) слідство не отримало... Ми упродовж декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від колег із правоохоронних органів. Найближчими днями будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що він повідомить суспільство особисто – або ми (повідомимо), якщо буде такий запит" , - сказав Сухачов.

З приводу ймовірності допиту президента в.о. голови ДБР сказав, що слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож "якщо буде необхідність", слідчий викличе на допит і Володимира Зеленського.

Ще 3 березня 2021 року Олексій Сухачов на запитання, коли Андрій Єрмак буде допитаний про зрив спецоперації щодо вагнерівців, запевняв, що "справу активно розслідують" і відповідних людей допитують.