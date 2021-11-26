Британія скасувала авіарейси в низку країн через новий COVID-штам

Британія скасовує авіасполучення з шістьма африканськими країнами через новий штам коронавірусу. Про це глава МОЗ Великобританії Саджид Джавід заявив у своєму Twitter-акаунті, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, з 26 листопада Лондон припинить польоти до Ботсвани, Зімбабве, Лесото, Намібії, Есватині та ПАР. Він зазначив, що це рішення було прийнято через виявлений в африканському регіоні новий штам коронавірусу B.1.1.529, який може бути заразнішим за решту.

Міністр також наголосив, що Агентство з безпеки в галузі охорони здоров'я Великобританії в даний час займається вивченням цього варіанту COVID-19, але необхідно дочекатися отримання більш добірних даних про нього. Крім цього, він додав, що британці, які повернулися з цих країн, будуть зобов'язані дотримуватися карантину після прибуття.