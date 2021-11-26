У ВООЗ вивчають вплив нового штаму COVID-19 на вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає вплив великої кількості мутацій штаму COVID-19 B.1.1.529, виявленого у Південній Африці, на вакцини та діагностику. Про це заявила голова технічної групи підрозділу з надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, повідомляє Лента.Ру.

За її словами, на цю мить доступно менше ніж 100 повних генетичних послідовностей цього варіанту. Марія Ван Керкхове наголосила, що дослідники ще багато чого не знають про новий штам. Проте вона розповіла, що він має велику кількість мутацій.

У ВООЗ стурбовані тим, що така кількість мутацій може вплинути на те, як поводиться захворювання, додала фахівець. Вона також зазначила, що вивчається вплив мутацій штаму B.1.1.529 на діагностику, лікарські препарати та вакцини.