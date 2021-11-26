В Афганістані під час вибуху міни загинули діти

В афганській провінції Тахар у четвер, 25 листопада, четверо неповнолітніх загинули внаслідок вибуху знайденої ними міни, повідомляє Корреспондент.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ з посиланням на регіональну владу, трагедія сталася на околицях міста Талукан. Група дітей знайшла вибуховий пристрій та намагалася перевезти його до міста для продажу. При транспортуванні міна вибухнула.

Загиблим від восьми до десяти років. Видання зазначає, що в Афганістані через спрацювання боєприпасів, розкиданих по всій країні внаслідок багаторічної війни, найчастіше гинуть діти.