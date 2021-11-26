У Раді оцінили доцільність введення воєнного стану в Україні

У зв'язку з можливим розширенням агресії Російської Федерації не виключається варіант введення в Україні воєнного стану, повідомляє Укрінформ.

Про це на телеканалі "Дом" заявив народний депутат (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Якщо з потенційної загрози ми побачимо реальну загрозу, зростання агресії, то, звичайно ж, може бути й воєнний стан — відповідно до Конституції та закону України" , — сказав він.

Веніславський наголосив, що зараз немає умов для цього.