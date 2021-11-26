Мадрид закликали відкликати тираж підручників із "російським" Кримом

В Іспанії школи отримали підручники із предмета Соціальні науки, у яких анексований Крим вказаний як частина території Росії. Про це у четвер, 25 листопада, інформувала пресслужба посольства України у Мадриді у Facebook, повідомляє Корреспондент.

"Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Міністра освіти та професійної підготовки Іспанії Пілар Алегорії Континенте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику Соціальні науки для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives щодо належності Кримського півострова РФ" , - йдеться у повідомленні.

Вказано, що дипломати закликали іспанське відомство відкликати весь тираж згаданого підручника та надалі не схвалювати таких матеріалів для навчальних закладів країни.