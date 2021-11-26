Нацбанк випустить нову монету в 5 гривень

Національний банк України 9 грудня 2021 року введе в обіг пам'ятну монету в 5 грн "Рік Тигра". Вона поповнить колекції нумізматів, при цьому розплатитись такою монетою не можна, повідомляє Обозреватель.

Купити монету можна на сайті Нацбанку. На аверсі зображено Герб із написом "Україна". На дзеркальному тлі – 12 символів східного календаря, в центрі – годинник зі стрілкою, яка вказує на тигра.

Як виглядає монета. Джерело: НБУ

На монеті зображено тигр. Джерело: НБУ

"Внизу зліва напис півколом 5 гривень; на матовому фоні зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (вгорі), квітка (праворуч), ягода (внизу), листок (ліворуч)" , – йдеться в описі монети.

На реверсі – стилізований символ східного календаря 2022-го – тигра. Ціна такої монети досі не встановлена. Тираж – 30 тисяч.