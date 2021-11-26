У Пентагоні підтвердили підтримку східного флангу НАТО

Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс підтвердила підтримку Сполученими Штатами союзників НАТО на східному фланзі альянсу та співробітництва НАТО з Європейським союзом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заступник міністра підтвердив відданість США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО і прокоментував нещодавню активність Росії навколо України, міграційну кризу на кордоні Білорусі та ЄС та стратегічну конкуренцію з Китайською Народною Республікою" , - йдеться у поширеному повідомленні Пентагону.

Хікс у віртуальному режимі виступила у четвер на зустрічі в Румунії міністрів оборони "Бухарестської дев'ятки": Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви та Словаччини. Зустріч була ініційована спільно Румунією та Польщею.

Вона наголосила, що "оборонні ініціативи ЄС мають залишатися узгодженими, взаємно зміцнювати одна одну та бути сумісними з НАТО та доступними для НАТО". Деталі виступу не наводяться.