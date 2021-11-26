У Запоріжжі турменеджерка підроблювала COVID-документи

Правоохоронці повідомили у Запоріжжі працівниці турагенції про підозру в пособництві підробленню COVID-документів, повідомляє Укрінформ.

«24 листопада, за погодженням Вознесенівської окружної прокуратури, фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України» , - йдеться у повідомленні Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

У відомстві пояснили, що дії підозрюваної кваліфіковано як пособництво у підробленні офіційного документа, що видається та посвідчується установою, яка має право його видавати, з метою використання його іншою особою та збуті такого документа за попередньою змовою групою осіб.

Уточнюється, що ще у вересні 2021 року незаконні дії жінки викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області. Зокрема, правоохоронці встановили, що свої послуги з виготовлення підроблених довідок вона пропонувала у месенджерах та соцмережах.

«Клієнти-туристи не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої персональні дані, які використовувалися при оформленні фальшивих результатів аналізів на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Вартість однієї такої фальшивки коливалася від 400 до 500 гривень» , - зазначається у повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантки та в офісі туристичної агенції правоохоронці вилучили зразки довідок, оформлених на різних громадян. Слідчі відділу поліції №1 Запорізького райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області розпочали кримінальне провадження за цими фактами.

У ході досудового розслідування було зібрано матеріали про те, що фігурантка діяла за домовленістю з іншими співучасниками злочинного бізнесу.

«За висновками судово-технічної експертизи, бланки результатів аналізу на виявлення COVID-19 методом ПЛР, виготовлялися від імені державної вірусологічної лабораторії за допомогою комп’ютерної техніки та кліше печатки цієї установи» , - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділу поліції №1 Запорізького районного управління за оперативного супроводження відділу протидії кіберзлочинам.

Поліціянти за оперативного супроводження відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області встановлюють усіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.