В Італії з'явився пам'ятник Марадонні

В італійському місті Неаполь у четвер, 25 листопада, відбулася церемонія відкриття монумента легендарному аргентинському футболісту Дієго Марадоні, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що автором статуї аргентинця, який у 1980-х роках грав за місцевий клуб Наполі, є скульптор Доменіко Сепе, інформує телеканал ABS-CBN News.

Пам'ятник у натуральну величину тимчасово встановили перед міським стадіоном, який було перейменовано на честь футболіста невдовзі після його смерті минулого року. Влада міста найближчим часом визначить, куди статую буде перенесено.

Як зазначено, відкриття монумента присвячене першим роковинам смерті Марадони. Цього ж дня по всьому Наполі відбулися поминальні акції, які закінчилися смолоскипною ходою в одному із центральних кварталів міста.