Арестович заявив, що Бурба тричі переносив операцію щодо "вагнерівців"

Радник глави ОП та речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що операція щодо «вагнерівців» тричі переносилася за ініціативи колишнього голови ГУР Міноборони Василя Бурби, повідомляє Новое время.

«Люди, причетні до операції, кажуть, що перенесення було три. Усі їх реалізовував Василь Бурба. Тому що операція поділилася на кілька фаз. Спочатку два роки збирали дані щодо вагнерівців, а потім готувалася спроба їх захопити» , — заявив Арестович в етері "Право на владу".

Він зазначив, що Василь Бурба передав дані до СБУ у липні 2020 року. Арестович зазначив, що Бурба запропонував готувати захоплення «вагнерівців», але в СБУ були з цим не згодні.

«У СБУ заявили, що немає доказів для затримання цих людей, оскільки фотографії у військовій формі та телефонні балачки доказами не є» , — заявив Арестович.

Радник Єрмака наголосив, що 24 липня Василь Бурба прийшов до СБУ та попросив перенести операцію, оскільки вона була не готова. Арестович також звинуватив Бурбу у тому, що він розпочав операцію без відома президента.

Арестович повідомив, що лише 29 липня прокуратура почала виписувати підозри «вагнерівцям». Він вважає, що якби їх було захоплено 25 липня, то їх довелося б відпустити.

«Далі Бурба ще раз переносив операцію. Він також був єдиною людиною, яка знала куди перемістили вагнерівців у Білорусі» , — повідомив радник Єрмака.

За словами Арестовича, наступного дня після того, як вони переїхали до передмістя Мінська, їх затримали спецслужби Білорусі.

Радник голови ОП також звинуватив Бурбу у змові з п’ятим президентом України Петром Порошенком.