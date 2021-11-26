Розкрито реальну ситуацію з потеплінням в Арктиці

Північний Льодовитий океан стає теплішим з початку XX століття, тобто на кілька десятиліть раніше, ніж вважали вчені. Реальну ситуацію з потеплінням в Арктиці розкрила міжнародна група вчених, які реконструювали зміни у температурі морської води у протоці Фраму між Гренландією та Шпіцбергеном, повідомляє Лента.Ру.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances.

Дослідники проаналізували хімічний склад морських мікроорганізмів і з'ясували, що Північний Льодовитий океан почав нагріватися ще на початку минулого століття, коли з Атлантики ринули тепліші та солоніші води — це явище, яке називається атлантифікацією, передувало потеплінню. З 1900 температура океану підвищилася приблизно на два градуси Цельсія, в той час як морський лід почав відступати, а солоність збільшилася.

Атлантифікація є однією з причин потепління Арктики, проте супутникові апарати почали її відстежувати з 40-х років. У міру того, як Північний Льодовитий океан стає теплішим, у полярному регіоні посилюється танення льоду (не тільки морського, а й наземного), що, своєю чергою, впливає на глобальний рівень моря. Танення вічної мерзлоти може спричинити викид великої кількості метану.

У сценарії майбутнього потепління очікується подальше уповільнення циркуляції води в морі Лабрадор через танення льодовикового покриву Гренландії, що є причиною атлантифікації. Моделювання клімату зазвичай не відтворює такого роду потепління в Північному Льодовитому океані, що вказує на неповне розуміння механізмів, що керують потеплінням цього океану.