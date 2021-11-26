Лукашенко звинуватив США у розв'язанні війни з Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив звинуватити Сполучені Штати у використанні країн Балтії, Польщі та України у бажанні розв'язати війну, повідомляє Дзеркало тижня.

Як інформує агентство БЕЛТА, білоруський диктатор на спільному засіданні Конституційної комісії та робочої групи з доопрацювання проєкту Конституції заявив, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні також "використовується Штатами" з однією метою — розпочати війну.

"Вони намагаються скористатися цими бідними біженцями, цим процесом. Вже і мета їх проглядається. Вони вже відкрито кажуть: підключити НАТО. А що означає НАТО? Розв'язати війну. Вони нас провокують. Кому ця війна потрібна? Американцям. Вони люблять чужими руками воювати, і треба десь ось тут колотнечу знову створити. А вони осторонь спостерігатимуть і зброю поставлятимуть для того, щоб ми вбивали один одного і економіка опустилася, вони знову з доларом, який зараз друкують, прийдуть сюди, щоб нам допомогти, і Америка знову, як Трамп казав, домінуватиме. Зробити вони це хочуть руками поляків, прибалтів та українців" , — заявив Лукашенко.

Лукашенко особливо підкреслив, що вони разом з президентом Росії Путіним однаково дивляться на події, що відбуваються.