Курс валют НБУ на 26 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 ноября, повысился на 10 коп до 27.03 за 1 доллар.

Евро подорожал на 16 коп до 30.34 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 1 коп до 3.62 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 35.97 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 16 коп до 28.95 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.50 за 1 польский злотый.