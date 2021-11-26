Курс валют НБУ на 26 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 25 ноября, повысился на 10 коп до 27.03 за 1 доллар.
Евро подорожал на 16 коп до 30.34 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 1 коп до 3.62 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 35.97 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 16 коп до 28.95 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.50 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.025600
|EUR
|Евро
|30.337600
|RUB
|Рубль
|0.361600
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.968400
|CHF
|Швейцарский франк
|28.946200
|PLN
|Польский злотый
|6.498900